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Лэмпард ответил на критику Клоппа по поводу трат «Челси»
Газета.Ru
  • Газета.Ru
Наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал высказывание главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа.В источнике
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Лэмпард ответил Клоппу на слова о трансферах «Челси»

Газета.Ru 03:07
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Лэмпард — намекнул на лицемерие Клоппа: «Мы знаем, что „Ливерпуль“ тоже тратил много»

Sport24.ru 02:50 
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Лэмпард ответил на критику Клоппа по поводу трат «Челси»

Vprognoze.ru 02:42
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