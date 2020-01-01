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Лэмпард подтвердил, что Педро покидает «Челси»
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард подтвердил, что полузащитник Педро покинет клуб после завершения этого сезона. Педро провел свою последнюю игру в АПЛ за "Челси".В источнике
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Лэмпард подтвердил, что Педро покидает «Челси»

Soccer.ru 03:19
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