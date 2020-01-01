Лэмпард подтвердил, что Педро покидает «Челси»

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард подтвердил, что полузащитник Педро покинет клуб после завершения этого сезона. Педро провел свою последнюю игру в АПЛ за "Челси".