Лэмпард: пообщался с Хаверцом и был очень сильно удивлён

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард в преддверии матча 2-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» высказался о полузащитнике синих Кае Хаверце. В источнике