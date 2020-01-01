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Лэмпард: пообщался с Хаверцом и был очень сильно удивлён
Sportbox.RU
  • Sportbox.RU
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард в преддверии матча 2-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» высказался о полузащитнике синих Кае Хаверце.В источнике
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Лэмпард: пообщался с Хаверцом и был очень сильно удивлён

Чемпионат 04:45
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«Пообщался с Хаверцом — и очень сильно удивился». Лэмпард — о новичке «Челси»

Спорт-Экспресс 04:27
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⚔️ «Челси» – «Ливерпуль»: смогут ли новички Лэмпарда расправиться с бандой Клоппа?

Sports.ru вчера в 17:00
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