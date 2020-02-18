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Лэмпард раскритиковал судейство в матче против «Манчестер Юнайтед»
Sports.ru
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  • Газета.Ru
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (0:2) в матче 26-го тура АПЛ.В источнике
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Лэмпард после проигрыша «МЮ» раскритиковал судейские решения

Газета.Ru 23:00
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Лэмпард – после поражения от «МЮ»: «Магуайра должны были удалить, гол Зума засчитать»

Бомбардир.ру 22:45
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Лэмпард раскритиковал судейство в матче против «Манчестер Юнайтед»

Sportbox.RU 18:14
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