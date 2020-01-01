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«Лейпциг» договорился с Рашицей
Sports.ru
  • Sports.ru
«Лейпциг» намерен заполучить в свои ряды полузащитника «Вердера» Милота Рашицу.В источнике
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«Лейпциг» договорился с Рашицей

Soccer.ru 13:56 
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СМИ: «Лейпциг» усилится хавбеком «Вердера»

Матч ТВ 13:33
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СМИ: «Лейпциг» усилится хавбеком «Вердера»

Sportbox.RU 13:33
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