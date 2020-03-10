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РБ Лейпциг — Тоттенхэм 3:0
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В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов «Лейпциг» обыгрывает «Тоттенхэм» после первого тайма со счетом 2:0. Дубль в составе «быков» оформил Забитцер.В источнике
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Матч ТВ вчера в 17:54
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