«Лейпциг» на выезде разгромил «Шальке»

В матче 23 тура немецкой Бундеслиги "Лейпциг" на выезде разгромил "Шальке" со счетом 0:5. Первый гол забил Марсель Забитцер после передачи Тимо Вернера. Уже во втором тайме отметился сам Вернер с передачи Кристофера Нкунку.