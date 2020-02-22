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«Лейпциг» на выезде разгромил «Шальке»
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В матче 23 тура немецкой Бундеслиги "Лейпциг" на выезде разгромил "Шальке" со счетом 0:5. Первый гол забил Марсель Забитцер после передачи Тимо Вернера. Уже во втором тайме отметился сам Вернер с передачи Кристофера Нкунку.В источнике
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«РБ Лейпциг» разгромил «Шальке», Нкунку организовал четыре гола «красных быков»

Советский спорт вчера в 14:42 
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«РБ Лейпциг» разгромил «Шальке»

Sport24.ru вчера в 14:31 
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«Лейпциг» отправил пять мячей в ворота «Шальке» в матче Бундеслиги

Чемпионат вчера в 14:29
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