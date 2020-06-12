НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавное«Ювентус» сыграл вничью с «Миланом» и вышел в финал Кубка Италии«Валенсия» упустила победу над «Леванте» в матче чемпионата ИспанииКокорин рассказал, где хотел бы продолжить карьеруТрусова исполнила новый четверной прыжок — ПлющенкоЦСКА интересуется хавбеком СПАЛГазета.Ru«Лейпциг» обыграл «Хоффенхайм» в матче чемпионата ГерманииНева Спорт9Нева СпортСпорт-ЭкспрессBookmaker-ratings.ruГазета.RuRT на русскомMetaratingsNEWS.am SportSoccernews.ruLiveSport.ru"Лейпциг" обыграл "Хоффенхайм" в матче чемпионата Германии. Встреча завершилась со счетом 2:0. В составе победителей дублем отметился Даниэль Ольмо.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Дубль Ольмо принес «РБ Лейпциг» выездную победу над «Хоффенхаймом»Советский спорт 16:25Дубль Ольмо принес «Лейпцигу» гостевую победу над «Хоффенхаймом»Матч ТВ 16:23«РБ Лейпциг» обыграл «Хоффенхайм» благодаря дублю ОльмоSport24.ru 16:27 рекламаГлавное«Ювентус» сыграл вничью с «Миланом» и вышел в финал Кубка Италии«Валенсия» упустила победу над «Леванте» в матче чемпионата ИспанииКокорин рассказал, где хотел бы продолжить карьеруТрусова исполнила новый четверной прыжок — ПлющенкоЦСКА интересуется хавбеком СПАЛНовости