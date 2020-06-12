«Лейпциг» обыграл «Хоффенхайм» в матче чемпионата Германии

"Лейпциг" обыграл "Хоффенхайм" в матче чемпионата Германии. Встреча завершилась со счетом 2:0. В составе победителей дублем отметился Даниэль Ольмо.