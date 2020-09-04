«Ленинградец» сыграет с «Чертаново» и «Уфой» в Кубке России
Состоялась жеребьевка обновленного формата Кубка России. По ее итогам «Ленинградец» вошел в группу 4, где сыграет с «Уфой» из РПЛ и «Чертаново» из ФНЛ.В источнике Мы не делим задачи в чемпионате и Кубке. В Кубке нужно выиграть меньше матчей, чтобы попасть в еврокубки. Сейчас новая стадия, я запутался, не знаю, сколько встреч там будет. Узнали, что проведем одну встречу с командой ПФЛ и один матч с командой ФНЛ. Задача выйти из этой сложной группы.Футбол России02:46
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