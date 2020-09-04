НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Нева СпортНева Спорт
«Ленинградец» сыграет с «Чертаново» и «Уфой» в Кубке России
Петербургский дневник
  • Петербургский дневник
  • 47 новостей
  • RT на русском
  • Матч ТВ
  • Футбол России
  • Нева Спорт
Состоялась жеребьевка обновленного формата Кубка России. По ее итогам «Ленинградец» вошел в группу 4, где сыграет с «Уфой» из РПЛ и «Чертаново» из ФНЛ.В источнике
Вадим Евсеев
российский футболист
Мы не делим задачи в чемпионате и Кубке. В Кубке нужно выиграть меньше матчей, чтобы попасть в еврокубки. Сейчас новая стадия, я запутался, не знаю, сколько встреч там будет. Узнали, что проведем одну встречу с командой ПФЛ и один матч с командой ФНЛ. Задача выйти из этой сложной группы.Футбол России02:46
Подробнее о событии
alt

Евсеев — о новом формате Кубка России: запутался. Не знаю, сколько матчей там будет

Чемпионат 02:19
alt

«Ленинградец» сыграет с «Чертаново» и «Уфой» в Кубке России

Нева Спорт вчера в 10:03
alt

«Ленинградец» сразится за миллионы в Кубке России с «Уфой» и «Чертаново»

47 новостей вчера в 09:08
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости