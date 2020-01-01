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Леннон продолжит карьеру в Турции
Soccernews.ru
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В сезоне чемпионата Англии Леннон провел 16 матчей и заработал 4 предупреждения.В источнике
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«Кайсериспор» подписал экс-игрока сборной Англии

Soccernews.ru 02:16
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Леннон продолжит карьеру в Турции

Матч ТВ 01:45
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Леннон продолжит карьеру в Турции

Sportbox.RU 01:45
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