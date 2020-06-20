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Лено получил серьезную травму в матче с «Брайтоном»
УНИАН
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Голкипер «Арсенала» Бернд Лено был заменен на 40-й минуте матча 30-го тура чемпионата Англии с «Брайтоном».В источнике
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