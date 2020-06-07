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Леонардо Бонуччи: переход в «Милан» не был бесполезным
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Защитник туринского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи рассказал о переходе в «Милан» в 2017 году.В источнике
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Леонардо Бонуччи: «Переход в „Милан“ не был бесполезным, я стал лучше как человек»

Спорт-Экспресс 05:38
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Бонуччи о переходе в «Милан»: «Он не был бесполезным. Я стал лучше как человек»

Sports.ru 04:15
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Бонуччи: «Переход в „Милан“ — плохое решение, но не бесполезное»

Sport24.ru 03:48 
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