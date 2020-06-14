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Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
Леонардо: «Не верю, что этим летом будут сделки на сумму 100 млн евро»
Sports.ru
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Ранее предполагалось, что чемпионы Франции предложат по 100 млн евро за Сергея Милинковича-Савича из «Лацио» и Калиду Кулибали из «Наполи».В источнике
Подробнее о событии
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Леонардо: «Не верю, что этим летом будут сделки на сумму 100 млн евро»

Евро-футбол.ру 13:43
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Леонардо: «Никто не сможет осуществить трансферы за 100 млн евро этим летом, даже „ПСЖ“»

Sports.ru 13:41
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Леонардо: «Ни один клуб не сможет потратить на трансферы €100 млн, даже „ПСЖ“. Мы понесли значительные убытки»

Sport24.ru 13:29 
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