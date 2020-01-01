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ПСЖ потерял из-за коронавируса 200 млн евро
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«Пари Сен-Жермен» потерял из-за пандемии коронавируса около 200 млн евро, заявил спортивный директор футбольного клуба Леонардо, 15 июня сообщает Football Italia.В источнике
Подробнее о событии
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Директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо: мы потеряли около 200 млн евро

Вести.Ru 01:35
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Спортивный директор «ПСЖ»: из-за пандемии коронавируса мы потеряли € 200 млн

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«ПСЖ» подтвердил огромные финансовые потери и исключил дорогие трансферы

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