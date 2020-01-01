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Евро-футбол.руЕвро-футбол.ру
Леонардо: «Не верю, что этим летом будут сделки на сумму 100 млн евро»
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Ранее предполагалось, что чемпионы Франции предложат по 100 млн евро за Сергея Милинковича-Савича из «Лацио» и Калиду Кулибали из «Наполи».В источнике
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Спортивный директор «ПСЖ»: из-за пандемии коронавируса мы потеряли € 200 млн

Чемпионат вчера в 22:44
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«ПСЖ» подтвердил огромные финансовые потери и исключил дорогие трансферы

Матч ТВ вчера в 18:42
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«ПСЖ» подтвердил огромные финансовые потери и исключил дорогие трансферы

Sportbox.RU вчера в 18:42
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