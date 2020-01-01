Леонардо: «Не верю, что этим летом будут сделки на сумму 100 млн евро»

Ранее предполагалось, что чемпионы Франции предложат по 100 млн евро за Сергея Милинковича-Савича из «Лацио» и Калиду Кулибали из «Наполи». В источнике