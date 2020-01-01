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Леонардо: «В „ПСЖ“ играют 2 лучших игрока после Месси и Роналду»
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Месси и Роналду были по одному в своих клубах.В источнике
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Спортивный директор ПСЖ ярко высказался о Мбаппе и Неймаре

Soccernews.ru 17:37
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Леонардо: «В „ПСЖ“ играют 2 лучших игрока после Месси и Роналду»

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Леонардо: «ПСЖ» взволновало известие о желании Месси уйти из «Барселоны»

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