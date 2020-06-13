Кавани и Тьяго Силва покинут «ПСЖ»

Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо в интервью Le Journal du Dimanche заявил, что защитник Тьяго Силва и нападающий Эдинсон Кавани уйдут из клуба по окончании сезона.