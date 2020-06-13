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Кавани и Тьяго Силва покинут «ПСЖ»
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Спортивный директор «Пари Сен-Жермен» Леонардо в интервью Le Journal du Dimanche заявил, что защитник Тьяго Силва и нападающий Эдинсон Кавани уйдут из клуба по окончании сезона.В источнике
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Официально: Кавани и Тьяго Силва покинут «ПСЖ» по окончании сезона

Sport.ru 14:29
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В «ПСЖ» подтвердили, что Тиагу Силва и Кавани покидают клуб

Спорт-Экспресс 13:10
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В «ПСЖ» подтвердили, что Кавани и Тьяго Силва покинут клуб по окончании сезона

Sport24.ru 13:09 
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