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Леонардо подтвердил, что Кавани и Силва покинут «ПСЖ»
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Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо подтвердил, что нападающий Эдинсон Кавани и защитник Тиагу Силва покинут команду по окончании сезона на правах свободных агентов.В источнике
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Капитан «ПСЖ» Силва подтвердил решение остаться в Европе после ухода из парижского клуба

Матч ТВ 19:13
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Капитан «ПСЖ» Силва подтвердил решение остаться в Европе после ухода из парижского клуба

Sportbox.RU 19:13
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В «ПСЖ» подтвердили, что Тиагу Силва и Кавани покидают клуб

Спорт-Экспресс 13:10
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