Леонардо подтвердил, что Кавани и Силва покинут «ПСЖ»

Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо подтвердил, что нападающий Эдинсон Кавани и защитник Тиагу Силва покинут команду по окончании сезона на правах свободных агентов.