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Леонардо подтвердил, что Кавани и Силва покинут «ПСЖ»
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Спортивный директор «ПСЖ» Леонардо подтвердил, что нападающий Эдинсон Кавани и защитник Тиагу Силва покинут команду по окончании сезона на правах свободных агентов.В источнике
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