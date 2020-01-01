Леонид Федун: деньги волнуют только «Спартак» и «Краснодар»

Руководитель московского «Спартака» Леонид Федун участвовал в видеоролике на ютуб-канале «Футбольный Биги». Он сообщил о нежелании большинства российских клубов получать прибыль.