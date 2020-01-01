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Леонид Федун: деньги волнуют только «Спартак» и «Краснодар»
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Руководитель московского «Спартака» Леонид Федун участвовал в видеоролике на ютуб-канале «Футбольный Биги». Он сообщил о нежелании большинства российских клубов получать прибыль.В источнике
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Леонид Федун: «Деньги волнуют только „Спартак“ и „Краснодар“, остальным по барабану»

Спорт-Экспресс 07:35
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Федун о расширении: «Деньги волнуют только меня и „Краснодар“. 18 команд – это потеря»

Sports.ru 06:36
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«Деньги волнуют только две команды — меня и «Краснодар». Федун прокомментировал возможное расширение РПЛ

Sportbox.RU 05:39
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