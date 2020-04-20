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Кучук сменит Гуренко на посту главного тренера минского «Динамо»
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Белорусский тренер Леонид Кучук станет новым наставником минского "Динамо".В источнике
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Кучук сменит Гуренко на посту главного тренера минского «Динамо»

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Гуренко после отставки из минского «Динамо»: Никаких планов. Еду за город

Советский спорт 09:07
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Леонид Кучук может возглавить минское «Динамо»

Sport24.ru 08:57 
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