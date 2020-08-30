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Леонид Слуцкий: Если VAR есть, она должна работать на всех матчах
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Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал уже второй матч своих подопечных без системы видеопомощи арбитрам.В источнике
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Леонид Слуцкий: если система VAR есть, она должна работать на всех матчах

Чемпионат 14:16
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Слуцкий остался недоволен отсутствием VAR на матче «Рубин» – «Тамбов»

Metaratings 14:11
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Леонид Слуцкий: «Не хочу открывать тему судейства, но некоторые моменты ВАР мог исправить»

Спорт-Экспресс 14:09
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