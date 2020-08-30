НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Рубин» и «Тамбов» сыграли вничью в матче ЧРСлуцкий пригласил болельщиков на матч с «Тамбовом» на татарском языкеВ матче с «Тамбовом» «Рубин» второй раз подряд сыграет без ВАР«Спартак» сбросит «Зенит» с первого места? Когда, если не сейчас!Нападающий «Рубина» может дебютировать за сборную Сербии против РоссииГлавноеЦСКА разгромил «Ахмат» в матче чемпионата России«Зенит» и «Локомотив» сыграли вничью в матче РПЛ«Манчестер Сити» предложил Месси 500 миллионов евро за пять летХэмилтон выиграл Гран-при Бельгии, Квят показал 11-й результат«Монако» в гостях обыграл «Метц», Головин получил травмуТатар-информЛеонид Слуцкий: Если VAR есть, она должна работать на всех матчахSports.ru9Sports.ruСпорт БИЗНЕС OnlineТатар-информФутбол РоссииНева СпортMetaratingsЕвро-футбол.руRT на русскомBookmaker-ratings.ruГлавный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал уже второй матч своих подопечных без системы видеопомощи арбитрам.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Леонид Слуцкий: если система VAR есть, она должна работать на всех матчахЧемпионат 14:16Слуцкий остался недоволен отсутствием VAR на матче «Рубин» – «Тамбов»Metaratings 14:11Леонид Слуцкий: «Не хочу открывать тему судейства, но некоторые моменты ВАР мог исправить»Спорт-Экспресс 14:09рекламаЕщё по теме«Рубин» и «Тамбов» сыграли вничью в матче ЧРСлуцкий пригласил болельщиков на матч с «Тамбовом» на татарском языкеВ матче с «Тамбовом» «Рубин» второй раз подряд сыграет без ВАР«Спартак» сбросит «Зенит» с первого места? Когда, если не сейчас!Нападающий «Рубина» может дебютировать за сборную Сербии против РоссииГлавноеЦСКА разгромил «Ахмат» в матче чемпионата России«Зенит» и «Локомотив» сыграли вничью в матче РПЛ«Манчестер Сити» предложил Месси 500 миллионов евро за пять летХэмилтон выиграл Гран-при Бельгии, Квят показал 11-й результат«Монако» в гостях обыграл «Метц», Головин получил травмуНовости