НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Рубин» Слуцкого одержал выездную победу над «Уралом»Слуцкий о матче «Сочи» — «Ростов»: были нарушены принципы fair playСолтмурад Бакаев прокомментировал свой первый гол за «Рубин»Защитник «Рубина» Данченко пропустит матч с «Уралом» из-за травмы«Урал» примет «Рубин» в рамках 23-го тура РПЛГлавное«Динамо» договаривается о переносе матча с «Краснодаром»«Зенит» разгромил ЦСКА в матче чемпионата РоссииКарпин похвалил игроков «Ростова» за матч против «Сочи»Федун раскритиковал VAR за пенальти в ворота «Спартака»Дюков рассказал, как РПЛ может лишиться зрителей на стадионахKazanfirst.ruЛеонид Слуцкий: Начало мы провалили, но потом доминировалиНовый Век7Новый ВекBookmaker-ratings.ruТатар-информSports.ruГазета.RuЕвро-футбол.руInkazanНачало мы провалили, но с середины первого тайма, когда мы сравняли счет и до удаления мы доминировали. Ну и третье удаление подряд – легкий перебор.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Леонид Слуцкий: Третье удаление в трех последних матчах - легкий переборСоветский спорт 10:42Леонид Слуцкий: Начало матча с «Уралом» мы провалилиBookmaker-ratings.ru 10:23Леонид Слуцкий: «С 10% играть намного лучше, чем вообще без зрителей»Футбол на Куличках 10:23рекламаЕщё по теме«Рубин» Слуцкого одержал выездную победу над «Уралом»Слуцкий о матче «Сочи» — «Ростов»: были нарушены принципы fair playСолтмурад Бакаев прокомментировал свой первый гол за «Рубин»Защитник «Рубина» Данченко пропустит матч с «Уралом» из-за травмы«Урал» примет «Рубин» в рамках 23-го тура РПЛГлавное«Динамо» договаривается о переносе матча с «Краснодаром»«Зенит» разгромил ЦСКА в матче чемпионата РоссииКарпин похвалил игроков «Ростова» за матч против «Сочи»Федун раскритиковал VAR за пенальти в ворота «Спартака»Дюков рассказал, как РПЛ может лишиться зрителей на стадионахНовости