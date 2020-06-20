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Леонид Слуцкий: Начало мы провалили, но потом доминировали
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Начало мы провалили, но с середины первого тайма, когда мы сравняли счет и до удаления мы доминировали. Ну и третье удаление подряд – легкий перебор.В источнике
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Леонид Слуцкий: Третье удаление в трех последних матчах - легкий перебор

Советский спорт 10:42
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Леонид Слуцкий: Начало матча с «Уралом» мы провалили

Bookmaker-ratings.ru 10:23
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Леонид Слуцкий: «С 10% играть намного лучше, чем вообще без зрителей»

Футбол на Куличках 10:23
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