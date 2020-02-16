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Слуцкий назвал проблемную позицию в «Рубине»
Спорт БИЗНЕС Online
  • Спорт БИЗНЕС Online
  • Футбол России
  • Sports.ru
  • Татар-информ
  • Спорт-Экспресс
  • Kazanfirst.ru
Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал, на какие позиции, по его мнению, необходимо приобрести новых игроков.В источнике
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Источник: «Рубин» заинтересован в трансфере Меркулова

Bobsoccer 01:09
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Мы начинаем КВН. «Рубин» Слуцкого снова победил на глазах Черчесова

Kazanfirst.ru вчера в 23:47
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Слуцкий назвал проблемную позицию в «Рубине»

Футбол России вчера в 10:23
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