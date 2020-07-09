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Леонид Слуцкий: «Рубин» по делу победил «Краснодар»
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Казанский "Рубин" по делу обыграл "Краснодар" со счетом 1:0. Об этом на послематчевой пресс-конференции рассказал главный тренер казанцев Леонид Слуцкий.В источнике
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