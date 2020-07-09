НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Рубин» одержал победу над «Краснодаром» в матче чемпионата РоссииМусаев прокомментировал поражение «Краснодара» от «Рубина»Непонятно, в какой футбол играет «Рубин». Прогноз на матч с «Краснодаром»«Рубин» заслуженно победил «Краснодар» 1:0Защитник «Рубина» Уремович может сыграть с «Краснодаром» после травмыГлавноеДрачёв покинул пост президента Союза биатлонистов России«Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА за € 8,5 млн«Рубин» одержал победу над «Краснодаром» в матче чемпионата России«Уфа» объявила об уходе Газизова в «Спартак»Квят может остаться без команды из-за возвращения Феттеля в «Ред Булл»Татар-информЛеонид Слуцкий: «Рубин» по делу победил «Краснодар»Футбол России12Футбол РоссииГазета.RuKazanfirst.ruInkazanFootballHDMetaratingsМатч ТВBookmaker-ratings.ruЕвро-футбол.руТатар-информРеальное времяSports.ruКазанский "Рубин" по делу обыграл "Краснодар" со счетом 1:0. Об этом на послематчевой пресс-конференции рассказал главный тренер казанцев Леонид Слуцкий.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Слуцкий: три очка до зоны вылета и три очка до зоны еврокубков. Это очень странноЧемпионат 02:49Слуцкий: три очка до зоны вылета, три очка до еврокубков - это очень странноФутбол России 01:49Леонид Слуцкий: «Очень странно, когда у тебя три очка до зоны вылета, а три — до зоны еврокубков»Матч ТВ вчера в 16:55рекламаЕщё по теме«Рубин» одержал победу над «Краснодаром» в матче чемпионата РоссииМусаев прокомментировал поражение «Краснодара» от «Рубина»Непонятно, в какой футбол играет «Рубин». Прогноз на матч с «Краснодаром»«Рубин» заслуженно победил «Краснодар» 1:0Защитник «Рубина» Уремович может сыграть с «Краснодаром» после травмыГлавноеДрачёв покинул пост президента Союза биатлонистов России«Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА за € 8,5 млн«Рубин» одержал победу над «Краснодаром» в матче чемпионата России«Уфа» объявила об уходе Газизова в «Спартак»Квят может остаться без команды из-за возвращения Феттеля в «Ред Булл»Новости