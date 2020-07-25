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Леонид Слуцкий обвинил судей РПЛ в манипулировании
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Главный тренер казанского "Рубина" Леонид Слуцкий раскритиковал работу судей в Российской премьер-лиге (РПЛ). Ранее глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи высказался о том, что технология видеопомощи арбитрам (VAR) снижает количество профессиональных ошибок.В источнике
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С чего всё начиналось
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«Решения ВАР и правила игры надо объяснять!» Слуцкий сравнил судей в России и Европе

На наш взгляд, Слуцкий очень аргументировано и, что сейчас особенно важно, без лишних эмоций и крайностей озвучил проблемы российского судейства: неумение или нежелание арбитров объяснять тренерам, игрокам и болельщикам свои решения, принципы оценки эпизодов правил игры.
Спорт-Экспресс 07:00
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Слуцкий выступил с критикой российских судей

РИА Новости 09:58
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Слуцкий считает, что судьи манипулируют игрой: «Желтых карточек в РПЛ показывается больше всего в Европе после рестарта»

Sports.ru 08:48
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Слуцкий заподозрил судей в манипулировании игрой с помощью карточек

Футбол России 08:34
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