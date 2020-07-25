На наш взгляд, Слуцкий очень аргументировано и, что сейчас особенно важно, без лишних эмоций и крайностей озвучил проблемы российского судейства: неумение или нежелание арбитров объяснять тренерам, игрокам и болельщикам свои решения, принципы оценки эпизодов правил игры.