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Леонид Слуцкий обвинил судей в манипулировании игрой
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Главный тренер ФК «Рубин» Леонид Слуцкий заподозрил российских судей в манипулировании игрой. Слова специалиста передаёт «Спорт-Экспресс».В источнике
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Слуцкий заподозрил, что судьи в РПЛ манипулируют игрой при помощи жёлтых карточек

Евро-футбол.ру 08:21
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Леонид Слуцкий обвинил судей в манипулировании игрой

ГЛАС.RU 08:18
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«Объясните!» Леонид Слуцкий заподозрил судей в манипулировании игрой с помощью карточек

Чемпионат 07:54
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