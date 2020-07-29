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Леонид Слуцкий объяснил, почему Деспотович стал игроком «Рубина»
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий объяснил, почему «Рубин» подписал нападающего Джордже Деспотовича.В источнике
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Слуцкий: Были варианты из дальнего зарубежья, но Деспотович классный форвард

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Слуцкий рассказал, почему «Рубин» подписал Деспотовича

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Главный тренер «Рубина» объяснил, почему казанский клуб приобрел Деспотовича

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