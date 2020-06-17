Леонид Слуцкий оплатил лечение известному тренеру по легкой атлетике
Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оплатил лечение известному тренеру по легкой атлетике Евгению Загорулько, который ранее работал с казанским легкоатлетом, бронзовым призером ОИ-2000 в Сиднее Денисом Капутиным, а также с являлся тренером олимпийских чемпионов: Геннадия Авдеенко, Елены Елесиной, Андрея Сильнова, Анны Чичеровой.В источнике
С чего всё начиналось
Слуцкий, который прежде не был знаком с Загорулько лично, связался с коллегой — и перевел ему очень большую сумму.