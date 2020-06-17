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Татар-информТатар-информ
Леонид Слуцкий оплатил лечение известному тренеру по легкой атлетике
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Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оплатил лечение известному тренеру по легкой атлетике Евгению Загорулько, который ранее работал с казанским легкоатлетом, бронзовым призером ОИ-2000 в Сиднее Денисом Капутиным, а также с являлся тренером олимпийских чемпионов: Геннадия Авдеенко, Елены Елесиной, Андрея Сильнова, Анны Чичеровой.В источнике
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С чего всё начиналось
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«Операция на сердце стоит миллиона полтора...» Леонид Слуцкий оплатил лечение известному тренеру Загорулько

Слуцкий, который прежде не был знаком с Загорулько лично, связался с коллегой — и перевел ему очень большую сумму.
Спорт-Экспресс 04:35
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Евгений Загорулько – о финансовой помощи от Слуцкого: «У него есть душа»

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Sportbox.RU 13:22
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Загорулько подтвердил, что Слуцкий оплатил ему дорогостоящую операцию

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