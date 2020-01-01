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Лесовой подпишет контракт с «Динамо» на пять лет
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Даниил Лесовой, защищающий цвета тульского "Арсенала", может поменять клуб Игрок близок к подписанию трудового договора с московским "Динамо".В источнике
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СМИ: «Динамо» заплатит за Лесового 1,8 миллиона евро

Матч ТВ вчера в 13:33
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Лесовой подпишет контракт с «Динамо» на пять лет

Metaratings вчера в 13:24
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«Динамо» готово заплатить 1,8 млн евро «Арсеналу» за Лесового

Sports.ru вчера в 12:25
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