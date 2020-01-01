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Лесовой рассказал, кем себя больше считает: русским или украинцем
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Полузащитник московского «Динамо» Данил Лесовой, являющийся воспитанником киевских одноклубников, рассказал о своём отношении к Украине и России.В источнике
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Лесовой рассказал, кем себя больше считает: русским или украинцем

Vprognoze.ru 18:21
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Лесовой – о сборной Украины: «Я себя считаю скорее русским и всегда хотел играть за сборную России»

Бомбардир.ру 13:16
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Лесовой рассказал, кем себя больше считает: русским или украинцем

Metaratings 12:16
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