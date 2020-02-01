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Лестер и Челси 1 февраля в прямом эфире покажет Окко
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1 февраля 2020 года в городе Лестер на стадионе "Кинг Пауэр" состоится матч в рамках турнира Англия.В источнике
Подробнее о событии
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«Лестер Сити» — «Челси»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся 1 февраля в 15:30

Чемпионат 05:02
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«Лестер» победит «Челси», у «Фиорентины» нет шансов против «Юве». Согласны?

Sports.ru 03:19
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«Лестер Сити» — «Челси»: прогноз Юрия Розанова на матч АПЛ с коэффициентом 3.75

Sport24.ru вчера в 17:13 
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