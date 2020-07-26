«Лестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» — 0:2. Видеообзор

Сегодня, 26 июля, в заключительном, 38-м туре АПЛ сезона-2019/20 «Манчестер Юнайтед» одержал в гостях победу над «Лестером» со счетом 2:0.