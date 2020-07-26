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«Лестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» — 0:2. Видеообзор
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Сегодня, 26 июля, в заключительном, 38-м туре АПЛ сезона-2019/20 «Манчестер Юнайтед» одержал в гостях победу над «Лестером» со счетом 2:0.В источнике
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«Лестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» — 0:2. Видеообзор

Sport24.ru 16:11 
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Футбол, АПЛ, 38 тур, Лестер - Манчестер Юнайтед, Прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ru 10:00
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«Лестер Сити» — «МЮ»: прогноз и ставка на матч чемпионата Англии

Чемпионат 09:25
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