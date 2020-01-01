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Вести.RuВести.Ru
«Лестер Сити» расстался с богатейшим футболистом мира
Матч ТВ
  • Матч ТВ
Полузащитник футбольного "Лестера" Фаик Болкиах покинул клуб по истечении срока действия контракта. Он считается самым богатым футболистом мира из-за его статуса наследника.В источнике
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«Лестер Сити» расстался с богатейшим футболистом мира

Вести.Ru 13:42
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Самый богатый футболист мира остался без клуба

Матч ТВ 09:20
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Самый богатый футболист мира остался без клуба

Sportbox.RU 09:20
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