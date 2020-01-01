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«Лестер» – «Челси». Онлайн-трансляция начнется в 18:00
Чемпионат
  • Чемпионат
  • Sports.ru
  • LiveSport.ru
  • Sportbox.RU
  • Rugger.info
  • Bookmaker-ratings.ru
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 18:00 по московскому времени.В источнике
Подробнее о событии
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«Лестер» – «Челси». Онлайн-трансляция начнется в 18:00

Sports.ru 06:10
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«Лестер Сити» — «Челси»: прямой эфир матча Кубка Англии начнётся в 18:00

Чемпионат 08:00
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Лаллана близок к переходу в «Лестер»

Спорт-Экспресс вчера в 14:55
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