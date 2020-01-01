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«Лестер» – «Челси». Онлайн-трансляция начнется в 18:00
Чемпионат
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Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 18:00 по московскому времени.В источнике
Подробнее о событии
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«Лестер» – «Челси». Онлайн-трансляция начнется в 18:00

Sports.ru 06:10
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«Лестер» — «Челси»: прогноз Артура Петросьяна на матч Кубка Англии 28 июня

Чемпионат 04:20
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Лестер - Челси: где смотреть матч

Евро-футбол.ру вчера в 19:12
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