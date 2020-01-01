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Лестер — Манчестер Сити 0:0 (2-й тайм)
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«Лестер» в матче 27-го тура АПЛ принимает у себя дома «Манчестер Сити».В источнике
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Футбол, АПЛ, Лестер - Манчестер Сити, прямая текстовая онлайн трансляция

Sport.ru 12:29
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Чемпионат Англии. «Лестер» - «Манчестер Сити». Текстовая трансляция

Футбол на Куличках 12:25
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«Лестер» — «Манчестер Сити»: прямая видеотрансляция матча

Спорт-Экспресс 10:30
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