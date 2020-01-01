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«Манчестер Сити» обыграл «Лестер» в матче АПЛ
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«Манчестер Сити» обыграл «Лестер» в матче АПЛ 1:0. Единственный гол в матче забил Габриэль Жезус. На 62 минуте встречи пенальти не реализовал Серхио Агуэро.В источнике
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