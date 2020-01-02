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«Лестер» сыграл вничью с «Челси» в матче АПЛ
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Футболисты "Лестера" на своем поле сыграли вничью с "Челси" в 25-м туре чемпионата Англии.В источнике
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«Лестер» — «Челси»: видеообзор матча чемпионата Англии

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