«Лестер» и «Челси» сыграли вничью

"Лестер" и "Челси" в матче 22-го тура чемпионата Англии сыграли вничью — 2:2. В составе "синих" дубль оформил Антонио Рюдигер. У хозяев поля отличились Харви Барнс и Бен Чилвелл.