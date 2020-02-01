НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс
«Лестер» и «Челси» сыграли вничью
Metaratings
  • Metaratings
  • Сегодня (Киев)
  • RT на русском
  • Sportbox.RU
  • ГЛАС.RU
  • Soccernews.ru
  • LiveSport.ru
  • Народные новости
  • FootballHD
  • NEWS.am Sport
  • Soccer.ru
  • РБК
  • Вести.Ru
  • Чемпионат
  • Советский спорт
  • ChelseaNews.Ru
  • ODDS.ru
  • Спорт-Экспресс
  • Евро-футбол.ру
  • Газета.Ru
  • WrestlingUa.Com
  • Bookmaker-ratings.ru
"Лестер" и "Челси" в матче 22-го тура чемпионата Англии сыграли вничью — 2:2. В составе "синих" дубль оформил Антонио Рюдигер. У хозяев поля отличились Харви Барнс и Бен Чилвелл.В источнике
3
Подробнее о событии
alt

«Ливерпуль» не умеет проигрывать. 42 матча без поражений и 22 очка отрыва

Спорт-Экспресс 15:15
alt

«Лестер» — «Челси»: видеообзор матча чемпионата Англии

Чемпионат 16:22
alt

Дубля Рюдигера не хватило «Челси» для победы над «Лестером»

Sport24.ru 09:26 
Ещё по теме
Главное
Новости