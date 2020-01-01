НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Sportbox.RUSportbox.RU
«Лестер» хочет приобрести игрока «Селтика» Айеру
Sportbox.RU
  • Sportbox.RU
«Лестер» летом сделает официальное предложение по покупке защитника «Селтика» Кристоффера Айеру.В источнике
Подробнее о событии
alt

«Лестер» хочет приобрести игрока «Селтика» Айеру

Sportbox.RU 02:13
alt

«Лестер» хочет приобрести игрока «Селтика» Айеру

Матч ТВ 02:13
alt

«Лестер» предлагает «Селтику» 20 млн евро за Аэра

Soccer.ru 01:46 
реклама
Главное
Новости