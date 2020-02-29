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«Лестер» потерпел поражение от «Норвича»
Газета.Ru
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В матче 28-го тура чемпионата Англии "Лестер" в гостях потерпел поражение от "Норвича". Встреча завершилась со счетом 0:1.В источнике
Подробнее о событии
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Джамал Льюис: «Рад своему первому голу в премьер-лиге. Это большое достижение»

Спорт-Экспресс вчера в 23:40
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«Лестер» выиграл 1 из 7 последних матчей АПЛ и отстает от «Ливерпуля» на 29 очков, от «Ман Сити» – на 7

Sports.ru вчера в 17:06
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«Норвич» обыграл «Лестер» в матче чемпионата Англии

РИА Новости вчера в 16:59
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