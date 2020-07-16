НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по теме«Арсенал» победил «Ливерпуль» в матче чемпионата Англии«МЮ» упустил победу над «Саутгемптоном» в матче АПЛДубль Кейна принес «Тоттенхэму» победу над «Ньюкаслом»«Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Кристал Пэлас»16 июля. LIVE TV. «Лестер Сити» – «Шеффилд Юнайтед»ГлавноеМадридский «Реал» досрочно стал чемпионом Испании по футболу«Локомотив» обыграл ЦСКА в 29-м туре РПЛВ «Сочи» девять зараженных коронавирусом. Матч с «Тамбовом» отмененИванов рассудит «Зенит» и «Спартак» в полуфинальном матче Кубка РоссииГайч перешел в ЦСКА за 8,5 млн евроГазета.Ru«Лестер» обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче АПЛГазета.Ru10Газета.RuSoccernews.ruСпорт-ЭкспрессFootball-fun.ruTheUK.oneLiveSport.ruBookmaker-ratings.ruUA-ФутболЧемпионатЕвро-футбол.ру"Лестер" обыграл "Шеффилд Юнайтед" в матче Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:0. В составе победителей точными ударами отметились Айосе Перес и Демарай Грей.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Футболисты «Лестера» обыграли «Шеффилд Юнайтед» в матче чемпионата АнглииРИА Новости 15:16Брендан Роджерс: «„Лестер“ хорошо играет с тех пор, как мы вернулись после паузы»Спорт-Экспресс 15:56«Лестер» на своем поле обыграл «Шеффилд», «Астон Вилла» и «Эвертон» поделили очкиSportbox.RU 14:54рекламаЕщё по теме«Арсенал» победил «Ливерпуль» в матче чемпионата Англии«МЮ» упустил победу над «Саутгемптоном» в матче АПЛДубль Кейна принес «Тоттенхэму» победу над «Ньюкаслом»«Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Кристал Пэлас»16 июля. LIVE TV. «Лестер Сити» – «Шеффилд Юнайтед»ГлавноеМадридский «Реал» досрочно стал чемпионом Испании по футболу«Локомотив» обыграл ЦСКА в 29-м туре РПЛВ «Сочи» девять зараженных коронавирусом. Матч с «Тамбовом» отмененИванов рассудит «Зенит» и «Спартак» в полуфинальном матче Кубка РоссииГайч перешел в ЦСКА за 8,5 млн евроНовости