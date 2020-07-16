НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Газета.RuГазета.Ru
«Лестер» обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче АПЛ
Газета.Ru
  • Газета.Ru
  • Soccernews.ru
  • Спорт-Экспресс
  • Football-fun.ru
  • TheUK.one
  • LiveSport.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • UA-Футбол
  • Чемпионат
  • Евро-футбол.ру
"Лестер" обыграл "Шеффилд Юнайтед" в матче Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:0. В составе победителей точными ударами отметились Айосе Перес и Демарай Грей.В источнике
Подробнее о событии
alt

Футболисты «Лестера» обыграли «Шеффилд Юнайтед» в матче чемпионата Англии

РИА Новости 15:16
alt

Брендан Роджерс: «„Лестер“ хорошо играет с тех пор, как мы вернулись после паузы»

Спорт-Экспресс 15:56
alt

«Лестер» на своем поле обыграл «Шеффилд», «Астон Вилла» и «Эвертон» поделили очки

Sportbox.RU 14:54
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости