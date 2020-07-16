«Лестер» обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче АПЛ

"Лестер" обыграл "Шеффилд Юнайтед" в матче Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счетом 2:0. В составе победителей точными ударами отметились Айосе Перес и Демарай Грей.