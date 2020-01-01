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«Лестер» хочет приобрести игрока «Селтика» Айеру
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«Лестер» летом сделает официальное предложение по покупке защитника «Селтика» Кристоффера Айеру.В источнике
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«Лестер» готов заплатить за защитника «Селтика» 20 миллионов евро

Футбол на Куличках 03:28
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«Лестер» поборется с «Арсеналом» за норвежского защитника «Селтика»

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«Лестер» хочет приобрести игрока «Селтика» Айеру

Sportbox.RU 02:13
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