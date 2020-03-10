«Лестер» разгромил «Астон Виллу», Варди и Барнс оформили дубли

В матче 29-го тура чемпионата Англии "Лестер" одержал домашнюю победу над "Астон Виллой" — 4:0. В составе победителей Джейми Варди и Харви Барнс оформили по дублю.