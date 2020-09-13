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«Лестер» разгромил «Вест Бромвич» в чемпионате Англии
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"Лестер" разгромил "Вест Бромвич" в матче 1-го тура чемпионата Англии по футболу.В источнике
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Дубль Варди помог «Лестеру» обыграть «Вест Бромвич»

Спорт-Экспресс 11:14
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Варди оформил дубль с пенальти в игре «Лестера» с «Вест Бромвичем»

Sports.ru 11:13
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«Лестер» разгромил «Вест Бромвич» в матче с двумя пенальти

Чемпионат 11:10
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